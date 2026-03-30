Novo regulamento para temporada 2026 causa polêmica na Fórmula 1 após três corridas

Mercedes domina a temporada até o momento. TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Com exceção dos dois pilotos da Mercedes, que venceram as três primeiras etapas da Fórmula 1 em 2026, os outros 20 nomes do grid têm motivos para reclamar do novo regulamento da categoria. Esse é um dos fatores para o tetracampeão mundial Max Verstappen cogitar uma aposentadoria antecipada.

— Eu honestamente não suporto o regulamento das classificações. É uma piada do cara***. Sou mais rápido nas curvas, acelero mais cedo... f***-se, perco tudo nas retas — reclamou Charles Leclerc no rádio da Ferrari, durante o Grande Prêmio do Japão.

A F1 introduziu um novo regulamento nesta temporada, com um pacote amplo de novas regras. A principal, talvez seja o motor híbrido, dividido em energia elétrica e combustão.

Carros perdendo velocidade nas retas, ultrapassagens sem nenhuma chance de defesa e necessidade de saber gerenciar a bateria de potência, são algumas das questões reclamadas por pilotos, equipes e fãs da categoria.

Esperança de melhora

A Federação Internacional de Automobilismo (Fia), que rege a Fórmula 1, oficializou que fará uma revisão estrutural nas regras da categoria após um grave susto ocorrido em Suzuka. Ollie Bearman, da Haas, bateu forte enquanto tentava ultrapassar Franco Colapinto, da Alpine.

O motivo foi uma diferença brusca de velocidade em relação ao carro do argentino, o que levantou discussões urgentes sobre a segurança dos novos sistemas de energia. Na volta 22 da prova, o britânico da estava a 308 km/h quando encontrou o piloto da Alpine em modo de recarga de bateria, gerando uma diferença de 45 km/h entre ambos.