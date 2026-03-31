"Momento histórico": podcast analisa feito de Kimi Antonelli na Fórmula 1

Kimi Antonelli foi o vencedor do GP do Japão. PHILIP FONG / AFP

Kimi Antonelli é o nome do momento na Fórmula 1. Com a vitória no GP do Japão, a segunda na temporada, o piloto italiano se tornou o mais jovem a liderar o campeonato mundial na história.

Aos 19 anos, ele tem condições de brigar pelo título ou a falta de experiência pode pesar?

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O novo episódio do Paddock Gaúcha também falou sobre as polêmicas do novo regulamento e projetou a sequência da temporada, que volta apenas em maio.

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