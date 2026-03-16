"Lewis Hamilton voltou a sorrir": podcast analisa primeiro pódio do piloto pela Ferrari

Hamilton não subia ao pódio desde 2024. HECTOR RETAMAL / AFP

O Grande Prêmio da China de Fórmula 1 marcou um fim de semana de grandes histórias na temporada. No circuito de Xangai, a Mercedes confirmou a força neste início de campeonato, enquanto a Ferrari celebrou um resultado simbólico.

A vitória ficou com o jovem italiano Kimi Antonelli, que dominou a corrida de ponta a ponta e consolidou o ótimo momento da Mercedes na temporada.

Outro destaque da prova foi Lewis Hamilton. Em sua segunda temporada pela Ferrari, o heptacampeão mundial conquistou o primeiro pódio com a escuderia italiana ao terminar entre os três primeiros. O resultado foi comemorado pela equipe e pelos torcedores, simbolizando uma nova fase promissora da parceria entre Hamilton e a Ferrari.

O último pódio de Hamilton havia sido em Las Vegas, na temporada 2024, quando ainda corria com a Mercedes.

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