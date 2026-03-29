Kimi Antonelli vence GP do Japão e assume liderança do campeonato mundial de Fórmula 1

Sensação da Fórmula 1 em 2026, Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, segue fazendo história. Ao vencer o GP do Japão na madrugada deste domingo (29), após já ter conquistado a vitória na última prova, realizada na China, o italiano assumiu a primeira colocação do campeonato mundial. Aos 19 anos e sete meses de idade, ele se tornou o mais jovem piloto a liderar a temporada da Fórmula 1 em todos os tempos.

A largada da corrida nesta madrugada acabou sendo atrasada em 15 minutos em relação à previsão inicial, ocorrendo às 2h15min (horário de Brasília). O atraso se deu em razão de um acidente durante a Porsche Carrera Cup, realizada na pista antes da prova da F1.

Há duas semanas, o italiano Kimi Antonelli já havia se tornado o piloto mais jovem a conquistar uma pole position na Fórmula 1, no GP da China. No Japão, Antonelli repetiu a dose, largando novamente à frente dos demais.

George Russell, companheiro de equipe de Antonelli, largou na segunda colocação. Na sequência do grid de largada, estavam a McLaren de Oscar Piastri e a Ferrari de Charles Leclerc. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 9º.

O promissor piloto italiano da Mercedes não largou bem, e ainda na primeira volta caiu para a sexta colocação. Piastri, Leclerc e Russell tiveram um melhor começo de prova, despontando desde o início.

Após Piastri liderar durante as primeiras voltas, resistindo aos ataques de Russell, Antonelli já havia reassumido a liderança da prova na vigésima terceira volta, depois da batida de Oliver Bearman e a entrada do Safety Car na pista. A partir deste momento, o piloto italiano da Mercedes não perdeu mais a primeira posição, vencendo o GP de Suzuka.

O brasileiro Gabriel Bortoleto também não começou bem a corrida, e logo na terceira volta já havia caído da 9ª para a 15ª colocação. Ele acabou terminando a prova na 13ª posição.

Após o GP do Japão, Antonelli lidera o campeonato mundial, somando 72 pontos. Em segundo lugar está Russell, com 63, e em terceiro Leclerc, com 49. Bortoleto é o 13º, com dois pontos conquistados na temporada.

Agora, a Fórmula 1 terá cinco semanas sem provas, visto que Bahrein e Arábia Saudita saíram do calendário em razão da Guerra no Oriente Médio. Por enquanto, o retorno das atividades está previsto para Miami, nos Estados Unidos, com a realização da corrida em 3 de maio.