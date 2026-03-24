Fórmula 1: horário e onde assistir ao GP do Japão

Fãs japoneses do automobilismo são apaixonados pela categoria. Reprodução / F1 / X

A Fórmula 1 desembarca em um dos países mais apaixonados pela principal categoria do automobilismo. O Grande Prêmio do Japão é a terceira etapa da temporada 2026 e ocorrerá no domingo (29), às 2h (horário de Brasília).

No Circuito de Suzuka, a disputa deverá seguir entre as Mercedes, com a Ferrari correndo por fora. George Russell venceu a primeira etapa, na Austrália, além da sprint na China. A corrida principal foi vencida por Kimi Antonelli.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton revezaram na terceira posição, trazendo ao menos um pouco de esperança à Ferrari. O GP do Japão deve manter essa disputa na parte da frente. Depois, a F1 terá cinco semanas sem etapas, visto que Bahrein e Arábia Saudita saíram do calendário.

No retorno, em Miami, no dia 3 de maio, algumas equipes devem trazer melhorias nos carros para buscar um equilíbrio maior na disputa.

Datas, horários e onde assistir ao GP do Japão

Quinta-feira (26)

Treino Livre 1 - 23h30min - SporTV 3 e globoplay

Sexta-feira (27)

Treino Livre 2 - 3h - SporTV 3 e globoplay

Treino Livre 3 - 23h30min - SporTV 3 e globoplay

Sábado (28)

Classificação - 3h - RBS TV, SporTV 3 e globoplay

Domingo (29)

Corrida - 2h - RBS TV, SporTV 3 e globoplay

Ouça o Paddock Gaúcha