Fórmula 1: horário e onde assistir ao GP do Japão

A Fórmula 1 desembarca em um dos países mais apaixonados pela principal categoria do automobilismo. O Grande Prêmio do Japão é a terceira etapa da temporada 2026 e ocorrerá no domingo (29), às 2h (horário de Brasília).
No Circuito de Suzuka, a disputa deverá seguir entre as Mercedes, com a Ferrari correndo por fora. George Russell venceu a primeira etapa, na Austrália, além da sprint na China. A corrida principal foi vencida por Kimi Antonelli.
Charles Leclerc e Lewis Hamilton revezaram na terceira posição, trazendo ao menos um pouco de esperança à Ferrari. O GP do Japão deve manter essa disputa na parte da frente. Depois, a F1 terá cinco semanas sem etapas, visto que Bahrein e Arábia Saudita saíram do calendário.
No retorno, em Miami, no dia 3 de maio, algumas equipes devem trazer melhorias nos carros para buscar um equilíbrio maior na disputa.
Datas, horários e onde assistir ao GP do Japão
Quinta-feira (26)
- Treino Livre 1 - 23h30min - SporTV 3 e globoplay
Sexta-feira (27)
- Treino Livre 2 - 3h - SporTV 3 e globoplay
- Treino Livre 3 - 23h30min - SporTV 3 e globoplay
Sábado (28)
- Classificação - 3h - RBS TV, SporTV 3 e globoplay
Domingo (29)
- Corrida - 2h - RBS TV, SporTV 3 e globoplay