Fórmula 1: horário e onde assistir ao final de semana do GP da China

A Fórmula 1 deixa a Austrália e sobe um pouco no mapa para a segunda etapa da temporada 2026. O Grande Prêmio da China ocorre entre 13 e 15 de março e terá a primeira Corrida Sprint, que será disputada no Circuito Internacional de Xangai.
A Mercedes largou na frente e fez dobradinha no GP da Austrália, com vitória de George Russell. A tendência é de que a equipe alemã se mantenha como favorita nas primeiras provas.
A Ferrari, no entanto, mostrou-se forte e pode ser uma equipe que vai brigar por vitória na China. McLaren e Red Bull correm um pouco por fora, mas são atrações do final de semana.
Gabriel Bortoleto pontuou pela primeira vez com a Audi, sendo o oitavo colocado na Austrália. Em Xangai, o brasileiro almeja um novo bom resultado para ter confiança no restante da temporada.
Horários e onde assistir ao GP da China
Sexta-feira (13)
- 0h30min - Treino Livre - SporTV/Globoplay/F1TV Pro
- 4h30min - Classificação Sprint - SporTV/Globoplay/ F1TV Pro
Sábado (14)
- 0h - Corrida Sprint - SporTV/Globoplay/ F1TV Pro
- 4h - Classificação
Domingo (15)
- 4h - Corrida - SporTV/ Globoplay/F1TV Pro