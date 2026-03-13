Fórmula 1 cancelará corridas no Bahrein e na Arábia Saudita por conta de conflitos no Oriente Médio, diz imprensa europeia

Etapa do Bahrein não ocorrerá em 2026. GIUSEPPE CACACE / AFP

Os conflitos no Oriente Médio cancelarão duas corridas da temporada 2026. Os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, previstos para 12 e 19 de abril, respectivamente, não acontecerão, conforme informações da ESPN, Sky Sports e Reuters.

Os dois países foram atingidos durante a resposta do Irã aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. O conflito teve início no fim de fevereiro.

A decisão foi tomada o quanto antes para facilitar a logística das equipes e evitar o envio de materiais para os dois eventos. Não é possível prever se os ataques terão cessado até as datas previstas.

Ambas as corridas não devem ser substituídas, pois existe falta de tempo hábil para novas etapas em abril, enquanto o calendário no final do ano é apertado e dificulta qualquer tipo de mudança.