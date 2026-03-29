Bortoleto reclama de falta de aderência no GP do Japão: "A gente teve algum problema"

Brasileiro celebrou pausa no calendário para fazer ajustes no carro. Philip FONG / AFP

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou o GP do Japão, neste domingo, (29) na 13ª colocação, fora da zona de pontuação, e disse que não conseguia acompanhar os adversários nas retas do Circuito de Suzuka. Ele perdeu quatro posições. Kimi Antonelli foi o vencedor da prova.

— De grip aderência, comparado aos carros que estavam brigando com a gente, estava melhor nas curvas. O problema é que de reta faltou um pouco. A gente teve algum problema — afirmou Bortoleto à TV Globo.

— Não estava conseguindo acompanhar os caras na reta, fui bastante ultrapassado e não tinha como me manter ali. A gente precisa de tempo agora para analisar tudo e ir para a próxima — disse.

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Apesar de não ter pontuado no Japão, o brasileiro garantiu estar feliz com o carro. O piloto da Audi também falou sobre as dificuldades da equipe nas largadas.

— Isso já vem desde a Austrália, foi de três, quatro posições lá. Na China eu não larguei, mas o Nico (Hülkenberg) largou e perdeu todas as posições — lamentou Bortoleto.

Tempo para ajustes

Com a pausa no calendário da Fórmula 1, Bortoleto disse que o tempo é favorável para trabalhar o carro.