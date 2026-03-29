Bortoleto reclama de falta de aderência no GP do Japão: "A gente teve algum problema"

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou o GP do Japão, neste domingo, (29) na 13ª colocação, fora da zona de pontuação, e disse que não conseguia acompanhar os adversários nas retas do Circuito de Suzuka. Ele perdeu quatro posições. Kimi Antonelli foi o vencedor da prova.
— De grip aderência, comparado aos carros que estavam brigando com a gente, estava melhor nas curvas. O problema é que de reta faltou um pouco. A gente teve algum problema — afirmou Bortoleto à TV Globo.
— Não estava conseguindo acompanhar os caras na reta, fui bastante ultrapassado e não tinha como me manter ali. A gente precisa de tempo agora para analisar tudo e ir para a próxima — disse.
Apesar de não ter pontuado no Japão, o brasileiro garantiu estar feliz com o carro. O piloto da Audi também falou sobre as dificuldades da equipe nas largadas.
— Isso já vem desde a Austrália, foi de três, quatro posições lá. Na China eu não larguei, mas o Nico (Hülkenberg) largou e perdeu todas as posições — lamentou Bortoleto.
Tempo para ajustes
Com a pausa no calendário da Fórmula 1, Bortoleto disse que o tempo é favorável para trabalhar o carro.
— Agora que tem um mês parado, e a gente vai dar o nosso melhor. Voltar na fábrica, tanto na Alemanha quanto na Suíça, e tentar arrumar tudo.