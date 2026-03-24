Equipe da F1 traz pintura do Godzilla para o GP do Japão

Haas anunciou pintura em homenagem ao Godzilla. Reprodução / Haas

O "Rei dos Monstros" surgiu em 1954 no cinema japonês e virou febre mundial, rendendo filmes, quadrinhos, jogos de videogames e pintura de carro da Fórmula 1. O Godzilla estampará o carro da Haas durante o final de semana do Grande Prêmio do Japão.

A equipe norte-americana está mais próxima do país oriental, pois a Toyota se tornou a principal patrocinadora e parceira técnica. A homenagem ao Rei dos Monstros foi anunciada nesta terça-feira (24), em evento realizado em Tóquio.

A pintura também será utilizada no GP dos Estados Unidos, em outubro, antes do lançamento do filme Godzilla Minus One. A parceria ainda inclui produtos licenciados e ativações para fãs ao longo do ano.

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