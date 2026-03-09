Domínio da Mercedes, erros da Ferrari e McLaren em alerta: como foi a primeira corrida da Fórmula 1?

Russell venceu a corrida de estreia da temporada. WILLIAM WEST / AFP

A temporada 2026 da Fórmula 1 começou com domínio da Mercedes na primeira corrida do ano. A equipe alemã mostrou força desde a largada e controlou a prova, confirmando o favoritismo inicial no novo campeonato.

Enquanto a Mercedes comemorava, a Ferrari deixou escapar um resultado melhor por conta de um erro estratégico nos boxes. A equipe italiana apostou em uma tática de pneus que não funcionou como esperado e perdeu posições importantes nas voltas finais.

Quem também saiu da estreia com preocupações foi a McLaren. Apesar de um início de prova competitivo, o ritmo de corrida ficou abaixo dos principais rivais, levantando dúvidas sobre o desempenho do carro para as próximas etapas.

A primeira corrida da temporada já indica um cenário inicial de forças na categoria: uma Mercedes forte, uma Ferrari que precisa ajustar decisões estratégicas e uma McLaren que terá trabalho para acompanhar o ritmo dos líderes.

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