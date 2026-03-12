Asa "Macarena" da Ferrari, Bortoleto e outros motivos para assistir ao GP da China de Fórmula 1

Carro da Ferrari pode desempenhar mais na China. HECTOR RETAMAL / AFP

A Ferrari tem tudo para ser protagonista no Grande Prêmio da China, neste final de semana, seja para o bem ou para o mal. A equipe italiana foi a única a se aproximar da Mercedes, que dominou a etapa de estreia da temporada 2026 da Fórmula 1, na Austrália.

No Circuito Internacional de Xangai, a Ferrari trará uma inovação que pode mudar o panorama de favoritismo da F1. A asa "Macarena" será testada no único treino livre e deve aparecer nas classificações e corridas ao longo do final de semana.

Além da expectativa pelo desempenho ferrarista, o GP da China tem outros motivos para ser assistido, mesmo que durante a madrugada para os fãs brasileiros.

Asa "Macarena" da Ferrari

Durantes os testes de pré-temporada, a Ferrari trouxe uma asa traseira diferenciada. Ela conta com uma abertura de 180 graus extras e foi aprovada pela Fia (Federação Internacional de Automobilismo). O mecanismo foi batizado de "Macarena", sucesso do grupo Los del Río.

A asa gera pressão aerodinâmica e reduz o arrasto, força que empurra o veículo para trás. O carro da Ferrari, em tese, fica mais estável e rápido, nas curvas e nas retas. A opção por utilizar o mecanismo na China é porque a pista de Xangai tem uma das maiores retas da temporada.

No GP da Austrália, a escuderia italiana foi a única que conseguiu competir com a Mercedes durante a corrida. No entanto, por erros de estratégia, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ficaram para atrás em relação a George Russell e Kimi Antonelli.

A asa "Macarena" pode ser a mexida necessária para a Ferrari ter sucesso.

Russell é o favorito ao título?

Russell venceu o GP da Austrália. WILLIAM WEST / AFP

Existe a chance da inovação ferrarista não dar o resultado desejado e a Mercedes seguir como maior força da F1. Assim, entra uma outra questão importante para o GP da China: Russell é mesmo o favorito ao título? Ou ele pode ser ameaçado pelo jovem Antonelli.

Na teoria, o britânico de 28 anos está no momento para ser campeão, pois tem experiência e se mostrou consistente em 2025. Seu companheiro é um italiano de 19 anos, com muito potencial, mas em processo de aprendizado.

Uma nova pole position e vitória de Russell pode trazer a resposta para essa questão.

Gabriel Bortoleto busca manter confiança

Bortoleto fez boa corrida com a Audi. JADE GAO / AFP

A primeira corrida da Audi na F1 foi positiva por conta do desempenho de Gabriel Bortoleto. O brasileiro chegou em nono e marcou dois pontos, enquanto Nico Hulkenberg não largou por problemas antes da corrida.

A equipe alemã foi uma das surpresas na Austrália, pois montou o motor do zero e chegou melhor do que algumas adversárias. O potencial de Bortoleto é grande e o casamento com a Audi pode ser bastante positivo para os dois lados.

Na China, o brasileiro almeja um resultado melhor do que em 2025. Na ocasião, ele foi 14º, mostrando certa consistência, apesar de pilotar um carro bem abaixo.

Desempenho da McLaren e Red Bull

Das quatro principais equipes da F1, McLaren e Red Bull ainda estão alguns passos atrás de Mercedes e Ferrari. Esse é um cenário que pode mudar ao longo da temporada, mas, a tendência, é de que as duas escuderias ainda disputem entre si e torçam por problemas das concorrentes mais evoluídas.

Na China, em 2025, a McLaren teve uma dobradinha com Oscar Piastri e Lando Norris, porém no regulamento antigo. Os dois pilotos, no entanto, têm capacidade de entregar resultados melhores, assim como Max Verstappen pela Red Bull.

Primeira sprint do ano

A temporada 2026 seguirá com seis corridas sprints e a China recebe a primeira. É uma prova mais curta e que dá menos pontos, para os oito primeiros colocados — enquanto a principal premia o top 10.

Além de duas corridas, o final de semana em Xangai terá duas classificações. Ou seja, menos tempo para testes e mais tempo para velocidade valendo muita coisa.

Assista ao Paddock Gaúcha

Horários e onde assistir ao GP da China

Sexta-feira (13)

0h30min - Treino Livre - SporTV/Globoplay/F1TV Pro

4h30min - Classificação Sprint - SporTV/Globoplay/ F1TV Pro

Sábado (14)

0h - Corrida Sprint - SporTV/Globoplay/ F1TV Pro

4h - Classificação

Domingo (15)