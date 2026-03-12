Automobilismo

Te liga!
Notícia

Asa "Macarena" da Ferrari, Bortoleto e outros motivos para assistir ao GP da China de Fórmula 1

Primeira corrida sprint da temporada ocorrerá no Circuito Internacional de Xangai

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS