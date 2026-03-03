“A Mercedes chega muito forte”: podcast analisa abertura da temporada da Fórmula 1 

Temporada da Mercedes gera expectativa. GIUSEPPE CACACE / AFP

A temporada 2026 da Fórmula 1 está prestes a começar. A abertura será no GP da Austrália, no Circuito de Melbourne, no fim de semana.

Será um ano de mudanças, com o novo regulamento técnico, além da entrada da escuderia Cadillac no grid.

Quem larga na frente na briga pelos títulos de construtores e de pilotos?

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