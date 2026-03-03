“A Mercedes chega muito forte”: podcast analisa abertura da temporada da Fórmula 1 

A temporada 2026 da Fórmula 1 está prestes a começar. A abertura será no GP da Austrália, no Circuito de Melbourne, no fim de semana.
Será um ano de mudanças, com o novo regulamento técnico, além da entrada da escuderia Cadillac no grid.
Quem larga na frente na briga pelos títulos de construtores e de pilotos?
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O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.
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