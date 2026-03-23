A Ferrari pode superar a Mercedes no GP do Japão? Ouça o podcast

A Fórmula 1 chega ao Japão neste fim de semana. O Circuito de Suzuka receberá a terceira etapa da temporada, marcada por mudanças no regulamento.
A hegemonia, até o momento, é da Mercedes, que venceu as duas primeiras corridas — uma com George Russell e outra com Kimi Antonelli.
A Ferrari, que conquistou dois pódios, também vem chamando a atenção. Será que equipe italiana pode surpreender e levar a melhor no Japão?
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O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.
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