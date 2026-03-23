A Ferrari pode superar a Mercedes no GP do Japão? Ouça o podcast

Ferrari desafia hegemonia da Mercedes na temporada. GREG BAKER / AFP

A Fórmula 1 chega ao Japão neste fim de semana. O Circuito de Suzuka receberá a terceira etapa da temporada, marcada por mudanças no regulamento.

A hegemonia, até o momento, é da Mercedes, que venceu as duas primeiras corridas — uma com George Russell e outra com Kimi Antonelli.

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A Ferrari, que conquistou dois pódios, também vem chamando a atenção. Será que equipe italiana pode surpreender e levar a melhor no Japão?

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