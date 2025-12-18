Verstappen escolhe novo número para correr na Fórmula 1 em 2026

Verstappen terá número novo em 2026. JIM WATSON / AFP

Max Verstappen deixará de utilizar o número 1 em seu carro após três anos seguidos, e a partir de 2026 terá o 3 estampado no seu carro de Fórmula 1. A mudança ocorre porque Lando Norris é o atual campeão da categoria e tem a preferência pela numeração.

Até o primeiro título da Fórmula 1, Verstappen competiu com o 33, desde sua estreia em 2015. A escolha, no entanto, ocorreu porque Daniel Ricciardo utilizava o número 3, o favorito do holandês.

O australiano está fora do grid da F1 desde o fim de 2024, o que obrigaria Verstappen a aguardar por pelo menos mais um ano até ter o número disponível para si.

No entanto, Ricciardo e a Federação Internacional do Automobilismo (Fia) concordaram com uma liberação antecipada ao piloto da Red Bull.

— Meu número favorito sempre foi o 3, além do número 1. Agora podemos trocar, então será o número 3. O número 33 sempre foi bom, mas eu simplesmente gosto mais de um 3 do que de dois. Sempre disse que representava sorte em dobro, mas já tive minha sorte na Fórmula 1 — declarou Verstappen, em entrevista ao canal holandês "Viaplay".

A categoria permitiu em 2014 que os pilotos escolhessem um número, de 2 a 99, com o qual seriam representados ao longo da carreira. O número 1 é reservado ao campeão do ano anterior.

O 17 foi aposentado em homenagem a Jules Bianchi — francês falecido após um grave acidente no GP do Japão de 2014.

Desde então, Verstappen foi o primeiro a utilizar o 1, pois Lewis Hamilton fez questão de manter o 44, mesmo após faturar seus títulos em 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Em 2016, o campeão foi Nico Rosberg, o qual se aposentou ao final daquela temporada.



