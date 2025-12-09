Veja quais corridas da Fórmula 1 serão transmitidas em TV aberta em 2026 

A Fórmula 1 retornará para o Grupo Globo em 2026, após cinco temporadas na TV Band. Das 24 etapas programadas para o próximo ano, 15 delas serão transmitidas em TV aberta, pela Globo.
Os nove restantes serão exibidos em compactos, com horários alternativos pelo canal. No entanto, todos os treinos, classificações, provas sprints e corridas terão transmissão do SporTV, que é o canal de TV fechada no grupo.
As corridas que serão transmitidas em TV aberta em 2026
- 8 de março - GP da Austrália (1h)
- 29 de março - GP do Japão (2h)
- 7 de junho - GP de Mônaco (10h)
- 14 de junho - GP da Espanha (10h)
- 28 de junho - GP da Áustria (10h)
- 5 de julho - GP da Inglaterra (11h)
- 19 de julho - GP da Bélgica (10h)
- 26 de julho - GP da Hungria (10h)
- 23 de agosto - GP da Holanda (10h)
- 6 de setembro - GP da Itália (10h)
- 13 de setembro - GP da Espanha (10h)
- 11 de outubro - GP de Singapura (9h)
- 8 de novembro - GP de São Paulo (14h)
- 21 de novembro - GP de Las Vegas (1h)
- 6 de dezembro - GP de Abu Dhabi (10h)
Não terão exibição na TV aberta as corridas na China, Bahrein, Arábia Saudita, Miami, Canadá, Azerbaijão, Austin, Cidade do México e Catar.
Quase todas as provas da temporada serão no domingo, exceto o GP do Azerbaijão, que será no dia 26 de setembro, um sábado, por conta de um feriado nacional.
Equipe de transmissão
Everaldo Marques deve ser a principal voz das transmissões da Globo. Ele terá a companhia do ex-piloto Luciano Burti e do jornalista Rafael Lopes nos comentários. As reportagens serão divididas entre Julia Guimarães (Europa), Marcelo Courrege (Ásia e Oceania) e Guilherme Pereira (América do Norte).