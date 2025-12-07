Vale o título mundial de F1: horário e onde assistir GP de Abu Dhabi neste domingo

A Fórmula 1 chega à sua última etapa com o título em aberto. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri podem levar o Campeonato Mundial neste domingo (7), no Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Oriente Médio.
A corrida tem início às 10h (horário de Brasília). Veja abaixo como acompanhar.
Horários e onde assistir ao GP de Abu Dhabi
Domingo (7)
- Corrida: 10h (Band e F1TVPro)
