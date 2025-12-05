Relembre a última vez que a Fórmula 1 teve pelo menos três pilotos na disputa do título mundial

Sebastian Vettel conseguiu superar a desvantagem e foi campeão mundial de 2010. FRED DUFOUR / AFP

É incomum que a disputa do título mundial da Fórmula 1 chegue em aberto na última etapa do campeonato. É ainda mais raro quando essa briga tem mais de dois postulantes. Em 2025, são três pilotos na disputa final, que ocorrerá no domingo (7), no Grande Prêmio de Abu Dhabi.

A última vez que isso aconteceu foi em 2010, quando Fernando Alonso chegou com a vantagem e tinha Mark Webber, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton como concorrentes ao título. Foi a primeira e única vez na história da F1 que o campeonato teve quatro postulantes ao título na última etapa.

Na atual temporada, Lando Norris chega como líder e tem Max Verstappen e Oscar Piastri como concorrentes. O britânico tem 408 pontos contra 396 do holandês e 392 do australiano.

A disputa em 2010

Na edição de 2010, que também foi definida no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, Alonso era o favorito, pois tinha oito pontos de vantagem em relação a Webber, 15 sobre Vettel e 24 a mais do que Hamilton.

Naquele campeonato estreava o sistema de pontuação que temos atualmente na F1. Apesar da liderança de Alonso, o momento era de Vettel, que havia vencido duas das três corridas anteriores. Porém, a desvantagem de 15 pontos ainda era alta.

Na classificação, o alemão fez a pole position, com Hamilton em segundo e Alonso em terceiro. Webber foi apenas o sexto. Na largada, Vettel manteve a liderança, enquanto Alonso perdeu uma posição e estava preocupado com Webber, logo atrás.

No entanto, a Ferrari errou na estratégia do espanhol. A equipe italiana chamou o piloto para o único pit stop com objetivo de "marcar" Webber.

O resultado dessa ideia foi Alonso preso atrás do russo Vitaly Petrov, que já havia trocado os pneus durante um safety car no início da corrida. Após a parada de todos os pilotos, o líder do campeonato estava em sétimo, sem conseguir ultrapassar o adversário.

Vettel não teve problemas para cruzar a linha de chegada em primeiro, à frente de Hamilton e Button. Alonso não passou Petrov e reclamou contra o russo, que não tinha a obrigação de deixá-lo passar.

O resultado fez de Vettel o mais jovem campeão mundial de todos os tempos, com 23 anos. Este foi o primeiro de quatro títulos do alemão.

Classificação final de 2010

Sebastian Vettel (Red Bull) - 256 Fernando Alonso (Ferrari) - 252 Mark Webber (Red Bull) - 242 Lewis Hamilton (McLaren) - 240

