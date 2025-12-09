Red Bull anuncia saída de Helmut Marko após 20 temporadas na Fórmula 1

Marco (D) esteve presente em todas as conquistas da Red Bull. Ben Stansall / AFP

Com objetivo de dar uma nova cara para a Red Bull Racing, a equipe anunciou, nesta terça-feira (9), a saída de Helmut Marko. O consultou austríaco estava na escuderia desde 2005, ano de estreia da marca de energéticos na categoria.

Ele fez parte de seis títulos de construtores conquistados pela Red Bull e de oito conquistas de pilotos — quatro de Sebastian Vettel e quatro de Max Verstappen. Marko foi importante no crescimento de ambos na F1.

Por outro lado, o consultor também ficou conhecido no paddock por prejudicar a carreira de outros pilotos. Na maioria dos casos eram jovens promessas que subiram para a Red Bull e tiveram o desafio de ser companheiros de Verstappen. Sem bons resultados, eles eram rebaixados ou demitidos da equipe.

O contrato de Marco iria até o próximo ano, mas ele já tinha deixado em aberto a possibilidade de sair. Oliver Mintzlaff, CEO da empresa de energéticos que controla tanto a RBR quanto a equipe caçula RB, planeja dar uma nova cara às duas equipes da marca na Fórmula 1, de acordo com a "Sky Sports".

O primeiro passo dado foi a demissão de Christian Horner, que deixou a equipe em julho deste ano. O ex-chefe de equipe também estava na Red Bull desde 2005. Laurent Mekies foi escolhido o substituto de Horner.

Muito antes de se tornar consultor, Marko foi piloto. Nos anos 1970, o austríaco venceu as 24 Horas de Le Mans (em 1971) e chegou a disputar dez corridas na Fórmula 1.

