Portugal voltará a receber corridas da F1 em 2027 e 2028

Portugal retornará ao calendário da Fórmula 1 em 2027 e 2028, substituindo o Grande Prêmio da Holanda. O Autódromo Internacional do Algarve, perto de Portimão, já sediou a F1 em 2020 e 2021 durante a pandemia da covid-19.
O acordo de dois anos traz a categoria de volta a Portugal após seis anos de ausência.
— O circuito proporciona emoção na pista da primeira curva à bandeirada, e sua energia contagia os fãs — disse o presidente da F1, Stefano Domenicali, nesta terça-feira (16).
A primeira corrida de F1 em Portugal ocorreu no Porto, em 1958, mas foi descontinuada pouco depois. Estoril sediou grandes prêmios de 1984 a 1996, e foi onde Ayrton Senna conquistou sua primeira vitória na principal categoria do automobilismo.
O britânico Lewis Hamilton venceu as duas corridas disputadas em Portimão durante a pandemia e superou o recorde de Michael Schumacher de maior número de vitórias na história da Fórmula 1, com seu 92º triunfo em 2021.