Portugal voltará a receber corridas da F1 em 2027 e 2028

Algarve sediou a Fórmula 1 em 2020 e em 2021. Fórmula 1 / Divulgação

Portugal retornará ao calendário da Fórmula 1 em 2027 e 2028, substituindo o Grande Prêmio da Holanda. O Autódromo Internacional do Algarve, perto de Portimão, já sediou a F1 em 2020 e 2021 durante a pandemia da covid-19.

O acordo de dois anos traz a categoria de volta a Portugal após seis anos de ausência.

— O circuito proporciona emoção na pista da primeira curva à bandeirada, e sua energia contagia os fãs — disse o presidente da F1, Stefano Domenicali, nesta terça-feira (16).

A primeira corrida de F1 em Portugal ocorreu no Porto, em 1958, mas foi descontinuada pouco depois. Estoril sediou grandes prêmios de 1984 a 1996, e foi onde Ayrton Senna conquistou sua primeira vitória na principal categoria do automobilismo.