Norris supera Verstappen nos treinos livres para GP de Abu Dhabi; Bortoleto entra no top 10

Lando Norris no GP de Abu Dhabi. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lando Norris, da McLaren, superou Max Verstappen duas vezes e foi o mais veloz nos dois primeiros treinos livres para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. As atividades foram realizadas nesta sexta-feira (5), no circuito de Yas Marina.

O TL1 terminou com Norris cravando a marca de 1min24s485. Max Verstappen veio logo atrás e Charles Leclerc ficou em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto abriu a sessão com pneus duros, se posicionou na parte intermediária do grid (12º lugar). Ele chegou a liderar a tomada de tempos de forma provisória, se manteve entre os 10 mais rápidos e finalizou o primeiro treino livre no 7º posto.

TL2

No TL2, Norris cravou a volta mais rápida novamente, com 1min23s083 no cronômetro. O holandês da Red Bull vez ficou em segundo lugar, com George Russell, da Williams, em terceiro.

Bortoleto voltou a andar bem, viu a sua Sauber ter uma boa estabilidade nas curvas e soube tirar todo o potencial do carro para conseguir andar entre os competidores mais rápidos. O brasileiro terminou com o 6º tempo.

Oscar Piastri, companheiro de Norris, não conseguiu acompanhar o ritmo do pelotão de frente no TL2, teve problemas com o seu carro e finalizou essa segunda sessão na parte intermediária da classificação (11º lugar). O australiano não participou do TL1, pois precisou ceder seu lugar para Pato O'Ward, como parte do regulamento.

TL3

Os pilotos voltam à pista para a terceira sessão neste sábado, às 6h30min (horário de Brasília). Mais tarde, no mesmo dia, acontece o treino classificatório às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário.

Briga pelo título

A Fórmula 1 chega em sua última etapa com três pilotos brigando pelo título. Lando Norris lidera a classificação com 408 pontos. Verstappen vem em segundo com 396 e tem quatro de frente para Piastri nesta busca pelo troféu da temporada.