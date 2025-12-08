"Norris colocou o seu nome na história": podcast analisa a temporada vencedora do piloto da McLaren

Norris terminou a última corrida em terceiro lugar. FADEL SENNA / AFP

Lando Norris consolidou seu nome na história ao conquistar o título da Fórmula 1, coroando uma temporada de regularidade impressionante, velocidade pura e maturidade competitiva.

Entre erros do início do ano, reinvenção mental e um segundo turno impecável, o britânico da McLaren respondeu com autoridade às disputas diretas contra rivais de peso e demonstrou evolução em momentos decisivos do campeonato.

Norris transformou o que antes era promessa em realidade, recolocando a McLaren no centro do cenário mundial.

