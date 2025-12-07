Lando Norris chega em terceiro em Abu Dhabi e é campeão da Fórmula 1 2025

Norris foi o campeão de 2025. ANDREJ ISAKOVIC / POOL

A Fórmula 1 tem um novo campeão mundial. Após quatro anos de domínio de Max Verstappen, Lando Norris aproveitou o melhor carro e a preferência da McLaren para conquistar o tão sonhado título. Neste domingo (7), no Grande Prêmio de Abu Dhabi, o tetracampeão venceu a corrida, mas viu o britânico terminar em terceiro, atrás de Oscar Piastri, e ficar dois pontos à frente na tabela de classificação.

Em uma corrida marcada pela estratégia, Norris jogou com o regulamento embaixo do braço e fez o que precisava para ficar com o título. A McLaren volta a ter um campeão desde 2008, quando Lewis Hamilton venceu.

Gabriel Bortoleto, que largou em sétimo, teve uma corrida com dificuldades e chegou em 11º, terminando seu primeiro ano na F1.

Início estudado

A largada foi limpa e Verstappen manteve a liderança. Logo atrás, Norris também conseguiu assegurar a sua posição, mas na segunda volta foi ultrapassado por Piastri, que fez uma bela manobra. A mudança de posição, no entanto, não mudou a situação do campeonato.

A terceira colocação do britânico, porém, foi bastante visada por Leclerc, que começou a atacá-lo. Bortoleto, que largou em sétimo, perdeu uma posição na largada, mas retomou o lugar ainda na primeira volta.

Disputa forte

Os ataques de Leclerc em cima de Norris foram intensos, mas o britânico conseguiu se defender. O monegasco não conseguiu e ficou para trás.

A partir daí, as estratégias começaram a entrar em ação. Piastri e Tsunoda foram os únicos do top 10 que largaram com pneus duros. Na volta 15, os pilotos de pneus médios começaram a trocar os compostos.

Norris voltou atrás de cinco pilotos e conseguiu passar todos. Stroll e Lawson foram ultrapassados de uma só vez. No embate contra Tsunoda, o japonês tentou dificultar, mas não teve competência para evitar a perda de posição e ainda foi punido em cinco segundos por se mexer mais de uma vez na hora de se defender.

Verstappen também fez sua parada cedo, e Piastri assumiu a liderança, mas com pneus mais velhos. O pit stop do australiano demorou e ocorreu apenas na volta 41, após perder a posição para o holandês.

Norris parou pela segunda vez, para evitar problemas, e seguiu em terceiro, atrás de Piastri. A situação ideal para a conquista do título mundial.

Reta final

No fim da prova, Norris ficou em uma situação de baixa ameaça. Sua maior preocupação era Leclerc, que até virava voltas rápidas, mas não conseguiu chegar.

Piastri tirou boa parte da vantagem de Verstappen, mas o holandês foi o primeiro a cruzar a bandeira quadriculada. Bortoleto estava em 10º, mas foi ultrapassado no fim por Stroll.

Classificação final do GP de Abu Dhabi