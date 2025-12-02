Hadjar vai ser companheiro de Verstappen na Red Bull e RB anuncia novato Arvid Lindblad na F-1

A terça-feira foi de novidades na Fórmula 1 e Isack Hadjar vai ser o companheiro de Max Verstappen na Red Bull. O piloto franco-argelino chega para o lugar de Yuki Tsunoda. Nesta dança das cadeiras, quem ocupa o seu lugar na RB é o jovem inglês Arvid Lindblad, de 18 anos.
O neozelandês Liam Lawson teve o seu contrato renovado e completa a dupla de pilotos da caçula do grupo para a temporada 2026. Considerado bastante promissor, Lindblad, de apenas 18 anos de idade, está competindo na Fórmula 2.
Ele já vinha chamando a atenção pelo seu desempenho nas pistas e ocupa o sexto lugar na classificação da categoria. Agora, o novato vai marcar a sua estreia na elite do automobilismo mundial.
Nesta escolha, ele venceu a concorrência com o japonês Ayumu Iwasa. Animado pelo desafio, o estreante agora quer corresponder à expectativa depositada em sua escolha.
— Gostaria de agradecer a todos da RB pela oportunidade. Desde que comecei essa jornada aos cinco anos de idade, meu objetivo sempre foi chegar à Fórmula 1. É um momento de muito orgulho dar esse passo. Sou extremamente grato à academia da RBR e à minha equipe pessoal pela orientação, mentoria e confiança — afirmou Lindblad.
Já o neozelandês Liam Lawson disse ter ficado feliz pela renovação.
— Estou muito ansioso para correr com a RB em 2026. É uma oportunidade pela qual continuarei grato enquanto entramos em um ano de mudanças na F1. Estou pronto para trabalhar com a equipe nesta temporada que será bastante desafiadora.
No Mundial de pilotos, Liam Lawson ocupa o 14º lugar e chega ao último GP da temporada com 38 pontos conquistados.
— Será muito bom continuar trabalhando com essa equipe. Vai ser um ano emocionante e mal posso esperar para começar com minha primeira pré-temporada com o time — afirmou o piloto.
Novo companheiro de Verstappen, Hadjar figura em 10º lugar com 51 pontos.