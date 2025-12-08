Grid da Fórmula 1 para 2026; veja quem são os pilotos de cada equipe

Hadjar vai correr pela Red Bull em 2026. GIUSEPPE CACACE / AFP

A temporada 2026 da Fórmula 1 só vai começar em 8 de março, mas as equipes e os pilotos já estão todos definidos. Haverá apenas duas mudanças em relação ao grid atual, além da entrada de uma nova equipe, que trará de volta dois velhos conhecidos da categoria.

No Grupo Red Bull, a equipe principal terá Max Verstappen ao lado de Isack Hadjar. Yuki Tsunoda deixará a F1, dando lugar ao francês que foi um dos destaques em 2025.

Na Racing Bulls, Liam Lawson segue em um dos carros, enquanto o outro terá um novato. O sueco Arvid Lindblad, 18 anos, receberá a primeira oportunidade na categoria. Ele é visto como uma grande promessa para o futuro.

Em 2026, também haverá o ingresso da 11ª equipe no grid. A Cadillac chegará como motores Ferrari e terá dois nomes experientes no volante. Valtteri Bottas e Sergio "Checo" Pérez foram anunciados como pilotos da equipe.

Confira como ficaram as equipes da F1 em 2026

McLaren

Pilotos: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Chefe de equipe: Andrea Stella

Andrea Stella Motor: Mercedes

Mercedes

Pilotos: George Russell e Kimi Antonelli

George Russell e Kimi Antonelli Chefe de equipe: Toto Wolff

Toto Wolff Motor: Mercedes

Red Bull

Pilotos: Max Verstappen e Isack Hadjar

Max Verstappen e Isack Hadjar Chefe de equipe: Laurent Mekies

Laurent Mekies Motor: Red Bull Powertrains (Ford)

Ferrari

Pilotos: Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Lewis Hamilton e Charles Leclerc Chefe de equipe: Fred Vasseur

Fred Vasseur Motor: Ferrari

Williams

Pilotos: Alex Albon e Carlos Sainz

Alex Albon e Carlos Sainz Chefe de equipe: James Vowles

James Vowles Motor: Mercedes

Racing Bulls

Pilotos: Liam Lawson e Arvid Lindblad

Liam Lawson e Arvid Lindblad Chefe de equipe: Alan Permane

Alan Permane Motor: Red Bull Powertrains (Ford)

Aston Martin

Pilotos: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Lance Stroll Chefe de equipe: Adrian Newey

Adrian Newey Motor: Honda

Haas

Pilotos: Esteban Ocon e Ollie Bearman

Esteban Ocon e Ollie Bearman Chefe de equipe: Ayao Komatsu

Ayao Komatsu Motor: Ferrari

Audi

Pilotos: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg Chefe de equipe: Jonathan Wheatley

Jonathan Wheatley Motor: Audi

Alpine

Pilotos: Pierre Gasly e Franco Colapinto

Pierre Gasly e Franco Colapinto Chefe de equipe: ainda não confirmado

ainda não confirmado Motor: Mercedes

Cadillac

Pilotos: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

Valtteri Bottas e Sergio Pérez Chefe de equipe: Graeme Lowdon

Graeme Lowdon Motor: Ferrari

Ouça o Paddock Gaúcha

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.