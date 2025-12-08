Grid da Fórmula 1 para 2026; veja quem são os pilotos de cada equipe

A temporada 2026 da Fórmula 1 só vai começar em 8 de março, mas as equipes e os pilotos já estão todos definidos. Haverá apenas duas mudanças em relação ao grid atual, além da entrada de uma nova equipe, que trará de volta dois velhos conhecidos da categoria.
No Grupo Red Bull, a equipe principal terá Max Verstappen ao lado de Isack Hadjar. Yuki Tsunoda deixará a F1, dando lugar ao francês que foi um dos destaques em 2025.
Na Racing Bulls, Liam Lawson segue em um dos carros, enquanto o outro terá um novato. O sueco Arvid Lindblad, 18 anos, receberá a primeira oportunidade na categoria. Ele é visto como uma grande promessa para o futuro.
Em 2026, também haverá o ingresso da 11ª equipe no grid. A Cadillac chegará como motores Ferrari e terá dois nomes experientes no volante. Valtteri Bottas e Sergio "Checo" Pérez foram anunciados como pilotos da equipe.
Confira como ficaram as equipes da F1 em 2026
McLaren
- Pilotos: Lando Norris e Oscar Piastri
- Chefe de equipe: Andrea Stella
- Motor: Mercedes
Mercedes
- Pilotos: George Russell e Kimi Antonelli
- Chefe de equipe: Toto Wolff
- Motor: Mercedes
Red Bull
- Pilotos: Max Verstappen e Isack Hadjar
- Chefe de equipe: Laurent Mekies
- Motor: Red Bull Powertrains (Ford)
Ferrari
- Pilotos: Lewis Hamilton e Charles Leclerc
- Chefe de equipe: Fred Vasseur
- Motor: Ferrari
Williams
- Pilotos: Alex Albon e Carlos Sainz
- Chefe de equipe: James Vowles
- Motor: Mercedes
Racing Bulls
- Pilotos: Liam Lawson e Arvid Lindblad
- Chefe de equipe: Alan Permane
- Motor: Red Bull Powertrains (Ford)
Aston Martin
- Pilotos: Fernando Alonso e Lance Stroll
- Chefe de equipe: Adrian Newey
- Motor: Honda
Haas
- Pilotos: Esteban Ocon e Ollie Bearman
- Chefe de equipe: Ayao Komatsu
- Motor: Ferrari
Audi
- Pilotos: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
- Chefe de equipe: Jonathan Wheatley
- Motor: Audi
Alpine
- Pilotos: Pierre Gasly e Franco Colapinto
- Chefe de equipe: ainda não confirmado
- Motor: Mercedes
Cadillac
- Pilotos: Valtteri Bottas e Sergio Pérez
- Chefe de equipe: Graeme Lowdon
- Motor: Ferrari
