Fórmula 1: veja os horários do GP de Abu Dhabi, etapa que decidirá o campeão

Verstappen venceu as duas últimas provas. Foto por ANDREJ ISAKOVIC / / AFP

O Grande Prêmio de Abu Dhabi, a 24ª e última etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Oriente Médio, no domingo, a partir das 10h (horário de Brasília).

A última etapa do campeonato decidirá o campeão mundial da temporada de 2025.

Como está a disputa do título

Lando Norris chega na liderança do campeonato com 408 pontos, contra 396 de Max Verstappen e 392 de Oscar Piastri. Para o britânico, basta chegar ao pódio para garantir seu primeiro título mundial.

Caso não consiga, terá de torcer para Verstappen terminar no máximo em quarto, e Piastri, no máximo em terceiro.

Caso o holandês vença o GP de Abu Dhabi, ainda precisa torcer para o britânico cruzar a linha de chegada em quarto ou em colocação mais baixa.

O piloto da Red Bull consegue conquistar o título mesmo sem ganhar a corrida do próximo domingo — segundo ou terceiro. Neste cenário, teria de apostar que Norris vai acabar ao menos em oitavo ou nono, respectivamente, e que Piastri não seja o primeiro colocado.

Piastri precisa vencer a corrida para sonhar com o título. Só assim, e com Norris terminando em sexto ou pior no GP de Abu Dhabi, sairia campeão.

Horários e onde assistir ao GP de Abu Dhabi

Sexta-feira (5)

Treino livre 1: 6h30min (Bandsports/F1TV Pro)

Treino livre 2: 10h (Bandsports/F1TV Pro)

Sábado (6)

Treino livre 3: 7h30min (Bandsports/F1TV Pro)

Classificação: 11h (Band, Bandsports e F1TVPro)

Domingo (7)

Corrida: 10h (Band e F1TVPro)