Fórmula 1: quem será o campeão em Abu Dhabi? Ouça o podcast

A temporada 2025 da Fórmula 1 chega à última corrida com três pilotos na briga pelo título. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri são os candidatos.
O GP de Abu Dhabi será disputado no domingo (7), a partir das 10h. Lando Norris é o líder do campeonato com 408 pontos, contra 396 de Max Verstappen e 392 de Oscar Piastri.
Quem será o campeão no Oriente Médio?
O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.