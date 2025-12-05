Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir aos treinos livres do GP de Abu Dhabi

Verstappen venceu as duas últimas provas. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Fórmula 1 chega à sua última etapa neste fim de semana, com o Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Oriente Médio.

Ao longo do GP, todos os olhos estarão em Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri — os três chegam à corrida com chance de levar o título.

O Grande Prêmio já começa oficialmente nesta sexta-feira (5), com dois treinos livres. Veja a programação completa abaixo.

Horários e onde assistir ao GP de Abu Dhabi

Sexta-feira (5)

Treino livre 1: 6h30min (Bandsports/F1TV Pro)

Treino livre 2: 10h (Bandsports/F1TV Pro)

Sábado (6)

Treino livre 3: 7h30min (Bandsports/F1TV Pro)

Classificação: 11h (Band, Bandsports e F1TVPro)

Domingo (7)

Corrida: 10h (Band e F1TVPro)

Ouça o Paddock Gaúcha

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.