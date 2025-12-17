Automobilismo

Nova era

Fórmula 1 anuncia mudanças técnicas para 2026; veja todas as novidades

Carros mais leves, com menos arrasto e divisão igual entre combustão e energia elétrica buscam ampliar disputas na pista

Estadão Conteúdo

Zero Hora

