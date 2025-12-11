Fórmula 1 2026: datas, cidades e tudo sobre cada GP da próxima temporada

F1 começará na Austrália, em março de 2026. PAUL CROCK / AFP

A temporada 2026 da Fórmula 1 promete ser imprevisível, e parte disso se deve à mudança de regulamento nos carros. Uma das dúvidas a ser respondida é quais serão as equipes que começarão bem essa nova era do automobilismo. Em relação ao calendário, serão mantidas as 24 etapas da disputa, seis delas com corrida sprint.

Algumas mudanças de logística serão realizadas em relação a 2025. Na próxima temporada, haverá a estreia do Circuito de Madring, em Madri, onde ocorrerá o GP da Espanha. O local anterior, no entanto, segue no calendário, com o novo GP de Barcelona-Catalunha.

Leia Mais Grid da Fórmula 1 para 2026; veja quem são os pilotos de cada equipe

Veja o calendário completo da F1 em 2026

Abertura da temporada

A primeira corrida da temporada segue o GP da Austrália, no Circuito de Melbourne. A prova está marcada para o dia 8 de março durante a madrugada aqui no Brasil.

Caravana pelo Oriente

As quatro corridas seguintes ocorrem em países Orientais. A F1 passará pela China, no Circuito Internacional de Xangai, que receberá a primeira sprint do ano. A terceira etapa será no tradicional Circuito de Suzuka, no Japão, em mais uma prova na madrugada do Brasil.

As duas provas seguintes ocorrem no Oriente Médio, com os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. Finalizada a caravana oriental, a F1 descansa uma semana e ruma à América do Norte.

Leia Mais Veja quais corridas da Fórmula 1 serão transmitidas em TV aberta em 2026

Mudança na ordem

O mês de maio começará com muita velocidade em Miami, nos Estados Unidos. O autódromo local, que passa pelas ruas da cidade, receberá a segunda sprint do ano, além da corrida principal.

O desafio seguinte será apenas duas semanas depois, em Montreal, no Canadá. Essa foi uma das principais mudanças no calendário. Antes, a prova realizada no Circuito Gilles-Villeneuve ocorria no meio das etapas europeias. O Canadá também terá corrida sprint.

Sequência na Europa até as férias

O calendário europeu começa no tradicional GP de Mônaco, no circuito de rua de Monte Carlo. Depois será realizado o GP de Barcelona-Catalunha, que antes era o GP da Espanha, que assumiu o lugar da Emilia-Romagna, na Itália. Uma possibilidade é que ocorra um revezamento entre as provas nos próximos anos.

Depois, a F1 segue para Spielberg, na Áustria, e Silverstone, na Inglaterra — com corrida sprint —, duas das provas mais rápidas do calendário. Antes das férias de verão, Spa-Francorchamps, na Bélgica, e Hungaroring, na Hungria, serão os palcos das corridas.

Fim do calendário europeu

Após um período de quase um mês sem corridas, a F1 retorna em Zandvoort, na Holanda, que também terá corrida sprint. Na sequência, o tradicional Autódromo de Monza sedia o GP da Itália.

Por fim, a última etapa europeia será na estreante Madri, com um circuito de rua batizado de Madring.

Corridas de rua

As provas de rua seguem em mais dois circuitos asiáticos. Primeiro, o GP do Azerbaijão ocorre na capital Baku, numa das provas mais desafiadoras do calendário por conta de partes sinuosas e uma grande reta que permite ultrapassagens.

Na sequência, o Circuito de Marina Bay é sede do GP de Singapura, onde ocorre a última corrida sprint da temporada 2026.

Desafios na América

A reta final do calendário reserva uma sequência de quatro corridas na América. Primeiro no Norte, com o GP dos EUA, em Austin, Texas. Depois, a F1 chega ao Autódromo Hermanos Rodríguez para o GP do México.

De 6 a 8 de novembro, o Brasil recebe a F1. Interlagos será o palco do GP de São Paulo, um dos melhores do calendário da categoria. Por fim, os carros voltam aos EUA para o GP de Las Vegas.

Fechamento da temporada

Assim como em 2025, a temporada 2026 acaba em dois circuitos que não agradam a maior parte do público. A penúltima etapa será no Catar, onde é bastante difícil de ultrapassar.