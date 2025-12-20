Automobilismo

FIA revela carro da Fórmula 1 de 2026 em volta virtual pelas ruas de Mônaco

Modelo traz aerodinâmica simplificada e motor híbrido com combustíveis sustentáveis, visando carros mais ágeis para o próximo ano

Estadão Conteúdo

Zero Hora

