Norris venceu o campeonato de 2025. GIUSEPPE CACACE / AFP

O número 1 só pode ser utilizado pelo atual campeão da Fórmula 1. Essa é uma regra que não é obrigatória, mas que os pilotos podem optar por seguir. Vencedor de 2025, Lando Norris confirmou que seguirá a tradição.

Ou seja, o piloto da McLaren vai abandonar o número 4 e utilizará o 1 na próxima temporada. Com isso, Max Verstappen precisará mudar a numeração que adotou em 2022. Ainda não se tem informações sobre qual será o novo número do holandês.

Verstappen usava o 33 antes de seus quatro títulos mundiais. No entanto, existe possibilidade dele buscar um novo número agora.

Antes dos dois campeões, Lewis Hamilton nunca optou por utilizar o 1. O heptacampeão mundial sempre quis usar o 44, que faz parte da sua marca.