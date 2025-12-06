Max Verstappen conquistou a 48ª pole position da carreira. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Max Verstappen conquistou, neste sábado, a 48ª pole position da carreira ao marcar a melhor volta na classificação do GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. O holandês confirmou o favoritismo e largará na frente em sua batalha pelo pentacampeonato. Lando Norris sai em segundo, enquanto Oscar Piastri fecha a segunda fila.

A pole mantém acesa a disputa pelo título, mas o cenário é complexo para Verstappen: ele precisa vencer a corrida para ser campeão, enquanto um segundo lugar de Norris já garante o título ao britânico. Com a McLaren largando em bloco logo atrás do rival, a decisão promete intensidade máxima.

O top 10 do grid ainda tem George Russell em quarto, seguido por Charles Leclerc, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. A presença de Bortoleto entre os sete primeiros coroou mais uma grande classificação do brasileiro.

A sessão começou com ritmo forte de Piastri, que marcou o melhor tempo do Q1. Verstappen veio logo atrás, enquanto Norris avançou com tranquilidade mesmo sendo apenas o sexto. A fase inicial ainda registrou nova decepção de Lewis Hamilton, eliminado no Q1 pela terceira vez consecutiva. No limite, Bortoleto garantiu a passagem em 14º.

Verstappen decisivo

No Q2, o destaque foi George Russell, que confirmou o bom desempenho dos treinos livres ao liderar a fase intermediária. Verstappen ficou novamente em segundo, mostrando estabilidade no ritmo. Bortoleto brilhou ao avançar em sexto, enquanto Piastri caiu para o oitavo tempo. Carlos Sainz, terceiro colocado no Catar, encerrou em 12º e ficou fora do Q3.

A decisão da pole trouxe o Verstappen decisivo que o paddock conhece. O holandês apertou o ritmo e não foi alcançado. Norris encaixou volta suficiente para garantir a primeira fila, e Piastri, mesmo perdendo tempo em alguns setores, assegurou o terceiro lugar. Bortoleto, com uma pilotagem madura, marcou o sétimo tempo.

O resultado do treino classificatório:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min22s207

2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min22s408

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min22s437

4º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min22s645

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min22s730

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min22s902

7º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min22s904

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min22s913

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), em 1min23s027

10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), sem tempo

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min23s041

12º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min23s042

13º - Liam Lawson (NZL/RB), em 1min23s077

14º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min23s080

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min23s097

16º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min23s394?

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min23s416?

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min23s450?

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min23s468?