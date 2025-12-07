Contestado no início da carreira, Norris supera críticas para se tornar campeão da Fórmula 1 pela primeira vez  

Lando Norris é campeão da F1 em 2025. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Um dos principais responsáveis pelo retorno da McLaren ao topo da Fórmula 1 foi Lando Norris. Ele entrou na categoria em 2019, com um dos piores carros do grid, e em 2025 coroa sua trajetória, bastante contestada, com a conquista do primeiro título mundial da sua carreira.

Aos 26 anos, o britânico venceu o campeonato, superando o tetracampeão Max Verstappen e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, que parecia estar à frente dele na disputa pelo título, apesar da menor experiência na F1.

Leia Mais Lando Norris chega em terceiro em Abu Dhabi e é campeão da Fórmula 1 2025

Contestado e duramente criticado por uma aparente falta de empenho em ser campeão, Norris superou as dúvidas e assumiu a liderança do campeonato a quatro rodadas do fim da siputa. Na última etapa, em Abu Dhabi, bastou o terceiro lugar para assegurar o título, mesmo com vitória de Verstappen.

Trajetória até o título

Ao entrar na F1 após se destacar em categorias preparatórias, Norris era visto como uma boa promessa para a equipe retomar os anos de glórias. A McLaren vinha de quatro temporadas seguidas fora do top 5 entre as equipes.

A chegada do jovem piloto não foi o único motivo para a escuderia britânica melhorar, pois houve um planejamento de reestruturação. Porém, Norris se tornou o rosto do projeto, que visava voltar a conquistar títulos de piloto, o que não acontecia desde 2008, com Lewis Hamilton.

Em 2020, o britânico conquistou o primeiro pódio e somou 97 pontos, quase o dobro em relação ao ano de estreia, ajudando a McLaren a ficar em terceiro no campeonato de construtores.

Os anos seguintes foram de afirmação, mas a falta de vitórias era um fator que incomodava Norris e fazia com que surgissem dúvidas sobre o seu talento.

Após bater na trave em algumas provas, somente em 2024 o britânico venceu pela primeira vez na F1. Norris terminou com quatro triunfos e teve a chance de disputar o título de pilotos, já que a McLaren melhorou o desempenho e terminou como campeã entre os construtores.

A temporada do título

O ano começou com a McLaren sendo o melhor carro do grid. Isso fez com que a responsabilidade de ser o campeão entre os pilotos caísse nas costas de Norris. Na primeira etapa, na Austrália, ele confirmou o favoritismo e venceu.

No entanto, ao longo da primeira metade, ele viu seu companheiro, Oscar Piastri, ter alto rendimento e assumir a liderança do campeonato. O australiano, porém, teve uma queda a partir das reta final da temporada.

Leia Mais Hadjar vai ser companheiro de Verstappen na Red Bull e RB anuncia novato Arvid Lindblad na F-1

Essa foi a chance de Norris encostar e entrar de vez na disputa pelo título. A mudança ocorreu principalmente após uma fala do piloto de que "ser campeão da F1 não era sua prioridade". Críticas não faltaram por conta da declaração.

Em Las Vegas, Norris poderia ter encaminhado a conquista, mas foi desqualificado por conta de uma irregularidade no carro. Na penúltima etapa, no Catar, o britânico somou menos pontos em relação aos concorrentes, mas chegou bem na última prova.

Foram 12 pontos a mais do que Verstappen e 16 em relação a Piastri. Na corrida final, ele fez a sua parte e terminou dois pontos à frente do holandês.