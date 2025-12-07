Classificação da Fórmula 1: veja a pontuação dos pilotos ao final do campeonato

Norris terminou a temporada 2025 como campeão. FADEL SENNA / AFP

A classificação final do Mundial de pilotos de 2025 teve Lando Norris como primeiro colocado. O britânico se tornou campeão pela primeira vez após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

O piloto da McLaren ficou dois pontos na frente de Max Verstappen, que havia ganho os quatro campeonatos anteriores. Oscar Piastri fechou a temporada em terceiro.

Abaixo, confira como está a classificação da Fórmula 1 após as 24 etapas.

Fórmula 1 2025: classificação do campeonato de pilotos

Lando Norris (McLaren) – 423 pontos Max Verstappen (Red Bull) – 421 Oscar Piastri (McLaren) – 410 George Russell (Mercedes) – 319 Charles Leclerc (Ferrari) – 242 Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 Alexander Albon (Williams) – 73 Carlos Sainz (Williams) – 64 Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 Nico Hulkenberg (Sauber) – 51 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Oliver Bearman (Haas) – 41 Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 Esteban Ocon (Haas) – 38 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 Lance Stroll (Aston Martin) – 33 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) - 0