Classificação da Fórmula 1: veja a pontuação dos pilotos ao final do campeonato

A classificação final do Mundial de pilotos de 2025 teve Lando Norris como primeiro colocado. O britânico se tornou campeão pela primeira vez após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
O piloto da McLaren ficou dois pontos na frente de Max Verstappen, que havia ganho os quatro campeonatos anteriores. Oscar Piastri fechou a temporada em terceiro.
Abaixo, confira como está a classificação da Fórmula 1 após as 24 etapas.
Fórmula 1 2025: classificação do campeonato de pilotos
- Lando Norris (McLaren) – 423 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) – 421
- Oscar Piastri (McLaren) – 410
- George Russell (Mercedes) – 319
- Charles Leclerc (Ferrari) – 242
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 156
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 150
- Alexander Albon (Williams) – 73
- Carlos Sainz (Williams) – 64
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 56
- Nico Hulkenberg (Sauber) – 51
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
- Oliver Bearman (Haas) – 41
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 38
- Esteban Ocon (Haas) – 38
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33
- Lance Stroll (Aston Martin) – 33
- Pierre Gasly (Alpine) – 22
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) - 0
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲