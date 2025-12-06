Classificação da F1 hoje: horário e onde assistir ao treino classificatório do GP de Abu Dhabi

A Fórmula 1 chega à sua última etapa neste fim de semana, com o Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Oriente Médio.
Ao longo do GP, todos os olhos estarão em Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri — os três chegam à corrida com chance de levar o título.
O treino classificatório está previsto para este sábado (6), às 11h. Veja abaixo como acompanhar.
Horários e onde assistir ao GP de Abu Dhabi
Sábado (6)
- Treino livre 3: 7h30min (Bandsports/F1TV Pro)
- Classificação: 11h (Band, Bandsports e F1TVPro)
Domingo (7)
- Corrida: 10h (Band e F1TVPro)
