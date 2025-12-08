Cinco pilotos que foram destaque na temporada 2025 da Fórmula 1

Russell (D) teve uma temporada bastante consistente. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A temporada 2025 da Fórmula 1 — a última antes da troca de regulamento da categoria — terminou com Lando Norris como novo campeão mundial. A McLaren foi a equipe dominante, mas outros pilotos conseguiram ter seus momentos de destaque.

Zero Hora separou cinco nomes que chamaram a atenção de maneira positiva durante a temporada. Veja abaixo:

Max Verstappen

Verstappen foi o piloto com mais vitórias em 2025, com 8. GIUSEPPE CACACE / AFP

Sem o principal carro do grid, o tetracampeão quase conquistou seu quinto título, e de maneira histórica. Verstappen tirou mais de 100 pontos de desvantagem para os rivais da McLaren e terminou apenas dois atrás de Norris.

Ademais, o holandês teve provas memoráveis, como no GP de São Paulo, em que ele largou de 17º e terminou em terceiro, ou qualquer uma das oito vitórias conquistadas — o maior número entre todos os pilotos.

Verstappen mostrou que é o melhor do grid atual e já está entre os principais nomes da categoria na história. Não fosse um início de temporada conturbado da Red Bull, que melhorou após a saída de Christian Horner, o destino final poderia ter sido diferente.

George Russell

Um dos pilotos mais consistentes da temporada e que poderia ter brigado pelo título se a Mercedes tivesse um pouco mais de força. Russell ficou entre os cinco primeiros colocados em 18 das 24 etapas.

O britânico venceu duas provas — Canadá e Singapura — e subiu no pódio em outras seis. Consolidou-se entre os principais pilotos do grid e no novo regulamento pode surgir como candidato ao título, caso a Mercedes acerte no projeto.

Isack Hadjar

Hadjar se destacou entre os novatos. GIUSEPPE CACACE / AFP

Entre os novatos, o francês de 21 anos pode ser considerado o melhor. Hadjar teve boas corridas, cometeu poucos erros e foi premiado com o primeiro pódio na F1, no GP da Holanda.

O bom desempenho na Racing Bulls fez com que o francês fosse "promovido" para a Red Bull em 2026. Hadjar terá a dura missão de ser companheiro de Verstappen, que costuma pulverizar as carreiras da maioria dos que tentam disputar com ele dentro da equipe.

Ollie Bearman

Bearman teve uma metade final de temporada positiva. Haas / Reprodução

A metade final da temporada de Bearman foi bastante positiva. O britânico de 20 anos terminou na zona de pontuação em seis das últimas 10 corridas, com direito a um quarto lugar no México.

Pela dificuldade que é pilotar uma Haas, Bearman pode tirar coisas positivas do seu primeiro ano como titular na F1. Caso siga com bons resultados, ele tem tudo para ser visado por uma equipe maior futuramente.

Gabriel Bortoleto

Bortoleto teve bons momentos em seu ano de estreia. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Bortoleto mereceria estar como destaque apenas pelo fato de um brasileiro estar de volta ao grid da F1. Porém, o piloto de 21 anos conseguiu mostrar seu talento, mesmo em um dos piores carros do grid.

O início foi difícil, principalmente nas corridas, pois Bortoleto vinha levando a melhor contra seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg na maioria das classificações. Os primeiros pontos ocorreram na Áustria, na oitava etapa.

Os pontos voltaram a aparecer em mais três corridas, com o melhor resultado sendo o sexto lugar na Hungria. Com a Audi assumindo a Sauber em 2026, Bortoleto tem tudo para se consolidar ainda mais na F1, com expectativas de brigar por coisas maiores.