Bortoleto destaca ajuste crucial no carro para repetir em Abu Dhabi melhor grid na F1

Gabriel Bortoleto emplacou mais uma grande performance. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Gabriel Bortoleto descreveu a sessão classificatória deste sábado (6), em Abu Dhabi, como uma montanha-russa. O brasileiro emplacou mais uma grande performance com a Sauber e vai largar em sétimo no GP de Abu Dhabi, repetindo seu melhor resultado no grid — na Hungria. Depois do susto no Q1 e da recuperação nas voltas finais, ele admitiu que a leitura do fim de semana mudou completamente durante a classificação.

— Estava tudo muito apertado. Meu companheiro ficou de fora no Q1. Quase fiquei de fora também. Estava duas posições acima, não caí. E eu disse: "Acho que tudo o que vimos nos treinos talvez não fosse totalmente real. Talvez as pessoas estivessem erradas". Mas acabou sendo assim — disse à Band, ressaltando o clima de incerteza que dominou os boxes da equipe.

O brasileiro contou que a evolução veio volta a volta, à medida que ganhava confiança com o comportamento do carro nas diferentes fases da classificação.

— Comecei a melhorar, encaixando boas voltas. Durante a classificação, se você consegue ir passando pelo Q1, Q2 e Q3, vai entendendo cada vez mais como está o carro — afirmou.

A chave para a reação

A chave para a reação, segundo ele, foi um ajuste específico antes da parte final da sessão.

— Continuei ajustando um pouco: fui aos boxes, falei algo para o engenheiro, ajustamos uma coisinha e conseguimos colocar o carro em um equilíbrio muito bom na pista. E foi uma ótima classificação — comemorou Bortoleto, visivelmente satisfeito com o trabalho da equipe.

Enquanto o brasileiro celebrou o sétimo lugar, Nico Hülkenberg teve destino bem diferente. O alemão caiu ainda no Q1 e larga apenas em 18º, reforçando a diferença de ritmo entre os dois pilotos da Sauber neste sábado. No topo, Max Verstappen conquistou mais uma pole position, com a dupla da McLaren logo atrás — Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro.

A corrida principal será neste domingo, às 10h (de Brasília), no circuito de Yas Marina.