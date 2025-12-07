Bortoleto lamenta falta de pontos no GP de Abu Dhabi, mas exalta primeiro ano na F1: "Há muito do que me orgulhar"

Bortoleto teve temporada de altos e baixos. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

O último final de semana da primeira temporada como piloto da Fórmula 1 de Gabriel Bortoleto se encaminhava para ser muito bom. O brasileiro largou em sétimo, mas terminou o Grande Prêmio de Abu Dhabi em 11º, fora da zona de pontuação.

Bortoleto esteve entre os 10 primeiros durante quase toda a prova, mas perdeu rendimento e foi ultrapassado pelos rivais.

— Não vou mentir, é um pouco decepcionante ter terminado fora da zona de pontuação hoje. Infelizmente, tivemos dificuldades com a estabilidade desde a primeira volta e acho que não aproveitamos ao máximo a corrida como deveríamos. É uma pena, porque o carro estava incrível ontem e eu realmente senti que poderíamos ter marcado alguns pontos hoje — disse o brasileiro após a corrida.

Balanço da primeira temporada

No fim da primeira temporada, Bortoleto terminou com 19 pontos, ocupando a 19ª posição entre 21 pilotos que disputaram a competição em 2025. O saldo para ele é positivo.

— Olhando para trás, para minha primeira temporada na Fórmula 1, foi um ano especial para mim, com vários bons resultados e boas classificações, então definitivamente há muito do que me orgulhar — afirmou.

O foco agora é em 2026, que terá um novo regulamento. Para Bortoleto será ainda mais especial, pois ele será piloto da Audi, que assume o controle total da Sauber e com promessa de entregar um carro mais competitivo.