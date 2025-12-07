Ao vivo: siga o GP de Abu Dhabi, que decide o campeão do Mundial de F1 em 2025 

Norris (E), Verstappen (C) e Piastri (D) disputam o título. GIUSEPPE CACACE / AFP

A grande decisão de quem será o campeão mundial de Fórmula 1 em 2025 ocorre neste domingo (7), a partir das 10h, no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Lando Norris, Max Verstappen e Lando Norris disputam o título no circuito de Yas Marina.

O piloto da Red Bull cravou a pole e vai largar na frente dos dois da McLaren. Caso vença e Norris chegue pelo menos em quarto, o holandês se tornará pentacampeão.

O britânico larga em segundo e se terminar no pódio será o campeão. Piastri tem a situação mais difícil, pois larga em terceiro e precisa vencer, além de torcer para seu companheiro chegar no máximo em sexto. O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em sétimo.

Acompanhe ao vivo o GP de Abu Dhabi