Verstappen vence GP do Catar e decisão do título mundial fica para a última corrida

Max Verstappen contou com a ajuda da McLaren para vencer o GP do Catar neste domingo (30), a última corrida da temporada de 2025. Com o resultado do holandês, a decisão do título mundial de pilotos ficará para o GP de Abu Dhabi, na semana que vem (dia 7).
O australiano Oscar Piastri, que venceu a sprint no sábado e largou na pole, acabou a prova na segunda posição. O líder do campeonato, Lando Norris, foi apenas o quarto.
O cenário da disputa do título tem o britânico com 12 pontos de vantagem para Verstappen, 408 contra 396. Piastri chegará como terceiro em Abu Dhabi, com 392.
O brasileiro Gabriel Bortoleto saiu da 19ª posição na largada e conseguiu subir seis colocações, terminando em 13º.