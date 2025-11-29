Sprint da F1 hoje: horário e onde assistir à corrida do GP do Catar

A Fórmula 1 chega ao seu penúltimo fim de semana a todo vapor, com o Campeonato Mundial ainda em aberto. Assim, o Grande Prêmio do Catar, que começou na sexta-feira (28), promete grandes emoções para os fãs de automobilismo.
Na manhã deste sábado, é a hora de acompanhar a corrida sprint. Com largada prevista para as 11h, a prova terá transmissão na Bandsports e F1TVPro.
Fique por dentro de toda a programação da F1 neste fim de semana.
Grid de largada da sprint
- Piastri (McLaren) - 1m20s055
- Russell (Mercedes) +0s032
- Norris (McLaren) +0s230
- Alonso (Aston Martin) +0s395
- Tsunoda (RBR) +0s464
- Verstappen (RBR) +0s473
- Antonelli (Mercedes) +0s477
- Sainz (Williams) +0s487
- Leclerc (Ferrari) +0s567
- Albon (Williams) +0s733
- Hadjar (RB) - SQ2
- Bearman (Haas) - SQ2
- Bortoleto (Sauber) - SQ2
- Hulkenberg (Sauber) - SQ2
- Ocon (Haas) - SQ2
- Stroll (Aston Martin) - SQ1
- Lawson (RB) - SQ1
- Hamilton (Ferrari) - SQ1
- Gasly (Alpine) - SQ1
- Colapinto (Alpine) - SQ1
Horários e onde assistir ao GP do Catar
Sábado (29)
- Corrida sprint: 11h (Bandsports e F1TVPro)
- Classificação: 15h (Band, Bandsports e F1TVPro)
Domingo (30)
- Corrida: 13h (Band e F1TVPro)