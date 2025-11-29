Sprint da F1 hoje: horário e onde assistir à corrida do GP do Catar

Fórmula 1 desembarca no Oriente Médio neste fim de semana. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Fórmula 1 chega ao seu penúltimo fim de semana a todo vapor, com o Campeonato Mundial ainda em aberto. Assim, o Grande Prêmio do Catar, que começou na sexta-feira (28), promete grandes emoções para os fãs de automobilismo.

Na manhã deste sábado, é a hora de acompanhar a corrida sprint. Com largada prevista para as 11h, a prova terá transmissão na Bandsports e F1TVPro.

Fique por dentro de toda a programação da F1 neste fim de semana.

Grid de largada da sprint

Piastri (McLaren) - 1m20s055 Russell (Mercedes) +0s032 Norris (McLaren) +0s230 Alonso (Aston Martin) +0s395 Tsunoda (RBR) +0s464 Verstappen (RBR) +0s473 Antonelli (Mercedes) +0s477 Sainz (Williams) +0s487 Leclerc (Ferrari) +0s567 Albon (Williams) +0s733 Hadjar (RB) - SQ2 Bearman (Haas) - SQ2 Bortoleto (Sauber) - SQ2 Hulkenberg (Sauber) - SQ2 Ocon (Haas) - SQ2 Stroll (Aston Martin) - SQ1 Lawson (RB) - SQ1 Hamilton (Ferrari) - SQ1 Gasly (Alpine) - SQ1 Colapinto (Alpine) - SQ1

Horários e onde assistir ao GP do Catar

Sábado (29)

Corrida sprint: 11h (Bandsports e F1TVPro)

Classificação: 15h (Band, Bandsports e F1TVPro)

Domingo (30)

Corrida: 13h (Band e F1TVPro)

Ouça o Paddock Gaúcha, podcast sobre a Fórmula 1