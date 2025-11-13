Quando Lando Norris poderá ser campeão da F1? Veja os cenários

Lando Norris venceu o GP de São Paulo. NELSON ALMEIDA / AFP

Vindo de dois finais de semana perfeitos, Lando Norris assumiu a liderança da Fórmula 1. Após o GP de São Paulo, no Brasil, ele abriu 24 pontos de vantagem para Oscar Piastri, seu principal concorrente, e 49 para Max Verstappen, que também tem chances matemáticas de título.

A próxima corrida será no dia 23 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde o britânico pode encaminhar a conquista. Mas a chance de ser campeão na próxima etapa, contudo, não existe.

Quantos pontos em disputa?

Restam ainda 83 pontos em disputa na temporada e, após a corrida de Las Vegas, sobrarão 58. Norris poderia terminar o fim de semana, no máximo, 49 pontos à frente de Piastri. Para isso, o britânico teria que vencer a prova e o australiano ficar sem pontos.

Qual GP pode terminar em título?

A chance real de confirmar o título seria apenas a partir do GP do Catar, no dia 30 de novembro. O final de semana em Lusail conta com prova sprint: portanto, um piloto pode conquistar 33 pontos no total. Na corrida mais curta, a taça não viria para Norris, porém, dependendo do cenário, o britânico poderá se sagrar campeão na penúltima prova da temporada.

Para isso ele precisará terminar o final de semana no Catar com pelo menos 26 pontos de vantagem em relação a Piastri. É uma situação pouco provável, visto o equilíbrio do campeonato. O fã de F1 quer mesmo que a disputa vá até a última etapa, em Abu Dhabi.

