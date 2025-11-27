Qual a situação do Mundial de Fórmula 1?

Norris (e) e Piastri, ambos da McLaren, ainda estão na briga pelo título. ATTILA KISBENEDEK / AFP

Com Lando Norris e Oscar Piastri desclassificados do GP de Las Vegas no último final de semana, as duas últimas corridas da temporada da Fórmula 1 ganharam contornos decisivos.

Líder do campeonato, o britânico agora tem 24 pontos de diferença para o australiano e para Max Verstappen em busca do título do Mundial de Pilotos da categoria.

Com a corrida do Catar se aproximando, restam 58 pontos em jogo (25 em cada GP e oito na corrida sprint no Catar).

Aconteça o que acontecer no próximo sábado, Norris não poderá ser campeão antes do domingo, já que, mesmo que vença a corrida sprint e seus dois adversários terminem a fora da zona de pontuação, a vantagem subiria para 32 pontos, com outros 50 ainda em jogo.

São vários os cálculos que podem ser feitos em função dos resultados de cada um dos postulantes ao título, mas a conta é relativamente simples: Norris será campeão se conseguir somar dois pontos a mais que seus rivais ao longo do fim de semana.

Inclusive, se vencer no domingo, o britânico precisaria chegar a Abu Dhabi com apenas 25 pontos de vantagem, pois, mesmo que não pontue na última corrida e um de seus dois rivais iguale sua pontuação, Norris terá mais vitórias na temporada.

Para que a disputa fique para o GP de Abu Dhabi, basta que Piastri ou Verstappen vença a corrida principal (25 pontos) no Catar. Isso porque Norris só teria a oportunidade de somar 26 pontos, caso vença a sprint e seja segundo no domingo. Somar um ponto a mais que os rivais não dá o título antecipado ao britânico.