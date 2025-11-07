Gabriel Bortoleto recebendo carinho dos fãs em Interlagos. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A Fórmula 1 está no Brasil e o Grande Prêmio de São Paulo terá grande importância para determinar quem será o campeão mundial de pilotos. Serão duas classificações e duas corridas no Autódromo de Interlagos, com expectativa de disputas intensas entre os líderes do campeonato.

O GP de São Paulo será no domingo (9), às 14h, e Zero Hora trará toda a cobertura da 21ª etapa da temporada ao longo do final de semana.

Disputa pelo título passa por Interlagos

Lando Norris, da McLaren, assumiu a liderança do campeonato após o GP do México. O britânico tem um ponto a mais do que seu companheiro de equipe Oscar Piastri. Max Verstappen também está na disputa. O tetracampeão tem 36 pontos de desvantagem em relação ao líder.

O GP de São Paulo não consagrará nenhum campeão, como já ocorreu em anos anteriores, pois ainda restarão três etapas na temporada. No entanto, Interlagos terá um papel importante nessa disputa. São muitos pontos em disputa tendo a prova sprint no sábado (8).

Norris vive o seu momento de maior confiança na temporada, enquanto Piastri precisa recuperar a boa fase para voltar à liderança. Verstappen, sobretudo, é o piloto para ficar de olho. O holandês tem ótimos resultados no Brasil e mais um pode colocá-lo de vez na disputa pelo título.

Primeira corrida de casa de Bortoleto

Para o fã brasileiro que tanto aguardou o retorno de um piloto do Brasil na F1, chegou o momento de abraçar Gabriel Bortoleto na sua casa. Ele fará a primeira corrida em Interlagos e a festa da torcida deve ser grande.

Desde 2017, com Felipe Massa, o Brasil não tinha um piloto no grid, o que causava uma ausência de representante em Interlagos. Agora, com Bortoleto, a expectativa é que o país tenha alguém para carregar a bandeira brasileira pelos próximos anos.

Neste final de semana, a expectativa é de que o piloto de 21 anos brigue por pontos para coroar sua estreia. Bortoleto tem 19 pontos no campeonato e é visto com um futuro promissor pelo circo da F1.

Chuva sempre aparece

Além de ser um circuito adorado pela maioria dos pilotos, por gerar boas corridas e chances de ultrapassagem, Interlagos também é um local propício para a chuva aparecer.

A previsão do tempo indica que a água pode surgir durante os três dias de atividades. Em 2024, a chuva foi tão forte que o treino de classificação, previsto para o sábado, teve que ser adiado para a manhã de domingo. No ano anterior, o temporal fez o dia virar noite enquanto o grid de largada era definido.

Há vários motivos que explicam a alta incidência de chuva durante o GP de São Paulo, como o circuito de Interlagos estar localizado em uma área de microclima — um clima próprio daquele local, que difere do restante da região por razões bastante específicas — e entre as represas de Guarapiranga e Billings, além de ser uma época do ano propícia para a chuva na capital paulista.

Chances de surpresas

Prever um vencedor no GP de São Paulo é tarefa difícil, pois tudo pode acontecer. Em 2024, o vencedor foi Max Verstappen, mas o holandês chegou em primeiro após largar de 17º. Uma das grandes atuações já vistas em Interlagos.

O pódio foi completado por dois pilotos da Alpine. Esteban Ocon foi o segundo e Pierre Gasly terminou em terceiro.

Além disso, por conta da aparição surpresa da chuva em alguns momentos, as classificações costumam ser imprevisíveis.

Disputa entre os construtores

A McLaren já é a grande campeã do campeonato de construtores. No entanto, a disputa pela segunda posição segue equilibrada. Essa competição é importante pelo valor recebido pela posição em que termina o campeonato.

Ferrari (356), Mercedes (355) e Red Bull (346) estão separadas por 10 pontos. O desempenho dos dois pilotos de cada escuderia em Interlagos será importante nesta disputa.

Veja os valores aproximados do Mundial de Construtores

1º lugar (campeão): US$ 140 milhões

US$ 140 milhões 2º lugar: US$ 131 milhões

US$ 131 milhões 3º lugar: US$ 122 milhões

US$ 122 milhões 4º lugar: US$ 113 milhões

