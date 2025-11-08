Automobilismo

Oscar Piastri bate sozinho e abandona a corrida sprint do GP de São Paulo de F1; veja o vídeo

Australiano era o terceiro colocado e perdeu o controle da sua McLaren na zebra; erro custa pontos valiosos no campeonato

