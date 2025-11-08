Oscar Piastri bate sozinho e abandona a corrida sprint do GP de São Paulo de F1; veja o vídeo

Piastri parou na barreira após erro. Fórmula 1 / Reprodução

A fase de Oscar Piastri não é boa mesmo. Na corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, deste sábado (8), em Interlagos, o australiano largou em terceiro e ocupava a mesma posição. No entanto, na quinta volta, o vice-líder do campeonato bateu e abandonou.

Na saída do S do Senna, Piastri pegou a zebra, que estava um pouco molhada por conta da chuva que havia caído mais cedo, e perdeu o controle. A McLaren do australiano rodou e ele foi direto na barreira.

Logo atrás dele, Nico Hulkenberg e Franco Colapinto também erraram no mesmo setor e foram parar no muro. Com isso, a direção de prova acionou o safety car. Minutos depois, por conta dos detritos, a bandeira vermelha foi a melhor opção.