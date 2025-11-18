Os desafios de Norris e Piastri no GP de Las Vegas; ouça o podcast

Norris e Piastri brigam pelo título na F1. MOHD RASFAN / AFP

A temporada da Fórmula 1 está na reta final. No próximo fim de semana, será disputado o GP de Las Vegas.

A disputa pelo título está entre Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren. A diferença entre os dois pilotos na briga pelo primeiro lugar é de 24 pontos.

Max Verstappen, da Red Bull, ainda tem chances matemáticas de ser campeão. No entanto, o holandês, além de conquistar o máximo de pontos, dependeria de abandonos de Norris e Piastri.

O que esperar da corrida nos Estados Unidos?

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.

