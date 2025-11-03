O que está em jogo no GP de São Paulo de Fórmula 1? Ouça o podcast

A Fórmula 1 desembarca no Brasil para a disputa do GP de São Paulo. De sexta (7) a domingo (9), o mundo do automobilismo estará com os olhos voltados para o Autódromo de Interlagos.
Com o Mundial de Pilotos em aberto, a corrida na capital paulista poderá ser decisiva para a temporada. Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bul, são os postulantes ao título.
O que esperar do GP de São Paulo? O que ainda está em jogo?
O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.