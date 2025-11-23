Piastria ainda segue na liderança. CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH / POOL / AFP

Uma reviravolta na disputa pelo título mundial de Fórmula 1. Lando Norris e Oscar Piastri foram desclassificados do GP de Las Vegas, realizado na madrugada deste domingo (23). A prova foi vencida por Max Verstappen.

Os carros da McLaren foram excluídos pelos comissários da prova por terem apresentado um desgaste acima do permitido na prancha do assoalho, o que levou à punição.

Leia Mais F1: confira a situação do campeonato após a desclassificação de Norris e Piastri do GP de Las Vegas

Norris havia terminado em segundo lugar, somando 18 pontos, enquanto Piastri terminou em quarto e tinha garantido outros 12.

Com as desclassificações, Verstappen entrou de vez na briga pelo título da temporada, que ainda terá mais duas provas. O holandês agora soma 366 pontos e está empatado com Piastri na vice-liderança. Norris segue em primeiro com 390.

O campeonato ainda tem 58 pontos em disputa, com dois GPs e uma corrida sprint, e com a diferença de 24 pontos entre os três pilotos, a briga pelo título se tornou acirrada.

A desclassificação

Após as provas da F1, todos os carros são vistoriados e os comissários detectaram os problemas nas duas McLarens.

Segundo comunicado divulgado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a prancha de madeira instalada na parte inferior dos monopostos apresentava espessura menor que os 9 mm exigidos pelo regulamento técnico.

O carro de Piastri apresentou medições de 8,74 mm na área dianteira direita e 8,96 mm na traseira direita. Já o de Norris apresentou 8,88 mm na parte frontal e 8,93 mm na traseira, também abaixo do mínimo permitido.

A dupla de pilotos e os representantes da McLaren foram chamados para explicar o descumprimento do regulamento ao delegado técnico da FIA, Jo Bauer. Após a audiência, os comissários confirmaram a desclassificação dos pilotos, como prevê o regulamento em casos desse tipo.

Novo pódio

Sem os carros da McLaren, o GP de Las Vegas teve um novo resultado e George Russell subiu do terceiro para o segundo lugar, enquanto Kimi Antonelli, que tinha terminado em quinto, herdou a terceira colocação.

Confira o resultado final do GP de Las Vegas

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º George Russell (Mercedes)

3º Kimi Antonelli (Mercedes)

4º Charles Leclerc (Ferrari)

5º Carlos Sainz (Williams)

6º Isack Hadjar (Racing Bulls)

7º Nico Hulkenberg (Sauber)

8º Lewis Hamilton (Ferrari)

9º Esteban Ocon (Haas)

10º Ollie Bearman (Haas)

11º Fernando Alonso (Aston Martin)

12º Yuki Tsunoda (Red Bull)

13º Pierre Gasly (Alpine)

14º Liam Lawson (Racing Bulls)