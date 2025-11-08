Norris é o mais rápido e conquista a pole position do GP de São Paulo de Fórmula 1; Bortoleto não vai à pista

Lando Norris foi o mais rápido da classificação. NELSON ALMEIDA / AFP

Aumentam as chances de Lando Norris sair do Brasil com uma grande vantagem na liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Neste sábado (8), o britânico foi mais uma vez dominante na classificação, com 1min09s511, e conquistou a pole position do Grande Prêmio de São Paulo, neste domingo (9), às 14h, em Interlagos.

Kimi Antonelli, da Mercedes, mais uma vez foi bem e vai largar em segundo. Oscar Piastri, principal concorrente de Norris ao título, terá de superar Charles Leclerc, da Ferrari, que foi o terceiro. O australiano foi apenas o quarto.

Quem não teve sorte foi Max Verstappen, que vai largar apenas da 16ª posição, precisando de um milagre para se manter vivo no campeonato. Gabriel Bortoleto não conseguiu ir para a pista, pois o carro não ficou pronto do acidente sofrido na corrida sprint. O brasileiro largará do pit lane no domingo.

Drama de Bortoleto e Verstappen fora

A primeira parte da classificação teve dois personagens. O primeiro foi Bortoleto, que viu seus mecânicos trabalharem muito para consertar seu carro. Apesar do trabalho admirável, não foi possível ele ir à pista.

Dessa forma, o brasileiro vai largar na última posição e saindo do pit lane. A Sauber terá mais tempo para trabalhar no carro de Bortoleto.

O outro personagem foi Max Verstappen, que teve seu pior desempenho em uma classificação pela Red Bull. O tetracampeão mundial não encaixou boas voltas e vai largar de 16º. Os outros eliminados foram Esteban Ocon, Franco Colapinto e Yuki Tsunoda.

A volta mais rápida foi de Norris, que mostrou logo no Q1 que estava determinado a conquistar a pole position.

Hamilton fora

No Q2, mais surpresas. Na parte da frente, Norris repetiu a primeira posição, com mais uma boa volta. O segundo mais rápido foi Ollie Bearman, da Haas.

Na parte de trás, Hamilton decepcionou e ficou de fora do Q3. O heptacampeão mundial não encaixou uma boa volta e vai largar de 13º. Além dele, Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll e Carlos Sainz foram eliminados.

Norris repete a pole

Assim como na classificação sprint, Norris dominou. Na primeira tentativa, ele até assustou com uma volta ruim, enquanto Piastri estava em primeiro.

No entanto, na segunda e derradeira tentativa, o líder do campeonato foi muito bem. Norris fez a melhor volta e ainda viu seu principal concorrente seguir abaixo. Entre ele e Piastri ainda estão Antonelli e Leclerc.

Veja o grid de largada do GP de São Paulo