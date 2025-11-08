Automobilismo

Dominante
Notícia

Norris é o mais rápido e conquista a pole position do GP de São Paulo de Fórmula 1; Bortoleto não vai à pista

Líder do campeonato terá dois carros lhe protegendo de Oscar Piastri, que foi apenas o quarto

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS