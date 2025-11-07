Norris domina a classificação e largará em primeiro na corrida sprint do GP de São Paulo de F1; Bortoleto é o 14º

O momento é todo dele. Lando Norris assumiu a liderança do campeonato mundial de pilotos da Fórmula 1 e está determinado a terminar a temporada como campeão. Na classificação sprint do Grande Prêmio de São Paulo, nesta sexta-feira (7), em Interlagos, o britânico foi o mais rápido.
Na prova sprint deste sábado (8), às 11h, Norris largará na primeira posição. Ao lado dele, uma surpresa: Kimi Antonelli, da Mercedes, teve o segundo melhor tempo. Oscar Piastri, da McLaren, conseguiu a terceira posição e precisará atacar seu companheiro de equipe na corrida mais curta.
Norris voando no SQ1
Na primeira parte do treino, Norris dominou e teve o melhor tempo. O britânico fez 1min09s627, 0s348 a frente de Verstappen. Destaque para Bortoleto, que foi o nono, mostrando forte ritmo desde o início.
Os eliminados no SQ1 foram Franco Colapinto, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Carlos Sainz.
Bortoleto fica fora no SQ2
O bom ritmo de Bortoleto, no entanto, não apareceu no SQ2. O brasileiro fez uma volta abaixo de todos os outros na primeira tentativa e na segunda não conseguiu melhorar para superar os adversários.
Os outros eliminados foram Lewis Hamilton, Alex Albon, Pierre Gasly e Ollie Bearman.
Na frente, Fernando Alonso surpreendeu e foi o mais rápido, com 1min09s330, a frente de Norris e de Russell. Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto, conseguiu passar para o SQ3.
Norris domina
No SQ3, Norris voltou a ser o mais rápido e não foi muito ameaçado. Com 1min09s243, o britânico conquistou a pole da sprint.
Em segundo, surpresa com Antonelli, que foi um pouco mais rápido do que Piastri. A decepção foi de Verstappen, que largará apenas em sexto.
Classificação da sprint
- Lando Norris
- Kimi Antonelli
- Oscar Piastri
- George Russell
- Fernando Alonso
- Max Verstappen
- Lance Stroll
- Charles Leclerc
- Isack Hadjar
- Nico Hulkenberg
- Lewis Hamilton
- Alex Albon
- Pierre Gasly
- Gabriel Bortoleto
- Ollie Bearman
- Franco Colapinto
- Liam Lawson
- Yuki Tsunoda
- Esteban Ocon
- Carlos Sainz